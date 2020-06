Bayern Munich : l'arrivée de Leroy Sané n'inquiète pas Kingsley Coman

C'est dans les tuyaux depuis de très longs mois. Le Bayern Munich, qui cherche des ailiers comme l'a annoncé son entraîneur Hans Flick, attend Leroy Sané (24 ans) cet été. De l'aveu même d'Uli Hoeness, vice-président du conseil de surveillance du club bavarois, l'arrivée de l'international allemand de Manchester City est en très bonne voie. De quoi inquiéter Kingsley Coman (23 ans) ? Pas le moins du monde !

Interrogé par Sport Bild à ce sujet, l'international tricolore (22 sélections, 4 buts) s'est montré très clair. «Quand je suis arrivé au Bayern, il y avait Franck Ribéry, Arjen Robben, Douglas Costa et moi. Et j'étais encore un jeune joueur, et devant moi il y avait les légendes Ribéry et Robben. Vous pouvez voir que ce n'est pas un problème pour moi », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

Pour une fois, Coman n'est pas pressé

«C'est mieux pour l'équipe s'il y a beaucoup de joueurs à ce niveau. Si Sané venait, ce ne serait pas un problème. (...) La situation de Leroy Sané n'a rien à voir avec mon propre avenir», a lâché l'ancien Parisien, évoquant ensuite plus en longueur cette question.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ailier supersonique veut se donner le temps de la réflexion pour prendre la meilleure décision. «Je veux terminer la saison, après cela, en été, je peux penser à ma situation: ce que je veux faire, quelle décision est bonne», a-t-il conclu. Auteur d'une bonne saison en Bundesliga (3 buts et 2 passes décisives en 20 apparitions), Kingsley Coman est sûr de sa force.