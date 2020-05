Uli Hoeness annonce Leroy Sané au Bayern Munich !

Vainqueur du Fortuna Düsseldorf (5-0) sur sa pelouse de l'Allianz Arena, le Bayern Munich a encore fait un nouveau pas vers le titre de champion d'Allemagne (son trentième) et compte provisoirement 10 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Un succès précieux pour le Rekordmeister qui peut donc aborder l'avenir sereinement. Le vice-président du conseil de surveillance Uli Hoeness avait d'ailleurs récemment expliqué qu'il voulait fêter le triplé en août avec ses supporters, sous-entendant une victoire en Ligue des Champions. Le dirigeant bavarois, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, vient de sortir une petite bombe au micro de Bayern 1 et dans des propos relayés par Sky Sport Germany.

Interrogé sur le mercato du club allemand, il a tout d'abord expliqué que la situation singulière provoquée par la crise du coronavirus ne laissait que très peu de visibilité, ce qui complique le dossier menant à Kai Havertz (20 ans), la pépite du Bayer Leverkusen. «Nous aimerions certainement l'avoir. Mais pour le moment, il est évident que vous ne savez pas exactement quel est l'avenir économique du football dans son ensemble. Je voudrais le voir faire du sport à Munich», a déclaré Uli Hoeness qui ne peut cependant pas imaginer un accord à court terme. Si les supporters bavarois peuvent être inquiets sur la réalisation ou non de ce dossier, ils peuvent néanmoins avoir le sourire sur une autre potentielle arrivée.

Tout proche de rejoindre le club l'été dernier avant d'être victime d'une rupture des ligaments croisés, Leroy Sané est sans cesse annoncé en destination du Bayern Munich depuis. Et à en croire l'ancien président du Bayern Munich - qui a au passage mis la pression sur David Alaba qui est en attente de prolongation - il fait déjà partie du futur du club : «avec Joshua Kimmich, Niklas Süle et, espérons-le, David Alaba, Thiago et Leroy Sané, nous avons une équipe jeune et viable. Je peux imaginer, si tout se passe bien, qu'une nouvelle ère ne fait que commencer au Bayern Munich.» Une annonce forte qui laisse donc imaginer des négociations très avancées, voire même finalisées avec le clan Sané et Manchester City. Reste désormais à entendre le son de cloche des deux derniers cités.