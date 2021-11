Équipe de France, OM : « d'un point de vue sportif, c’est à Dimitri Payet de décider s’il appelle Didier Deschamps ou non »

La suite après cette publicité

S'il est un joueur dont le talent éclabousse ce premier tiers de la Ligue 1, c'est bien Dimitri Payet. Positionné en faux-neuf au tout début de la saison par Jorge Sampaoli, le meneur de jeu a fait plus que bien son travail. Depuis, il est repositionné un peu plus bas et c'est par lui que toutes les offensives dangereuses de l'Olympique de Marseille passent.

Alors, forcément, à chaque liste de Didier Deschamps, on attend avec impatience de lire son nom, même s'il commence à se faire vieux (34 ans). À chaque fois, on ne le retrouve pas. Selon les dernières indiscrétions, le sélectionneur des Bleus, champion du Monde en 2018, aurait tiré un trait sur l'ancien Nantais et Stéphanois, préférant privilégier des jeunes joueurs. Mais comment les supporters de l'OM prennent cela aujourd'hui ? C'est ce à quoi Foot Mercato s'est intéressé.

« Payet est la définition du football »

Pour David, supporters de l'OM, ce n'est pas une question de niveau : « oui pour moi, il a le niveau pour retrouver l’Équipe de France, en tout cas il le mérite avec le début de saison tonitruant qu’il fait, auteur de de six buts et deux passes décisives en L1 il a pour moi le niveau pour retrouver l’EDF! ». Même son de cloche chez Nicolas, qui met même un petit taquet au sélectionneur national.

« Depuis l’arrivée de Sampaoli, c’est lui la définition du football. Altruiste, buteur, passeur, c’est autour de lui que tourne l’équipe, il réussit de beaux dribbles (utiles à la progression de l’équipe)… Depuis le début de la saison, il est clairement sur le podium des meilleurs joueurs de Ligue 1. Aujourd’hui sur un point de vue sportif, j’ai envie de te dire que c’est à Dimitri Payet de décider s’il appelle Didier Deschamps ou non », s'amuse-t-il.

Les supporters de l'OM comprennent, mais...

Justement, après avoir posé ce constat, comprennent-ils son absence de la liste ? « Sur les premiers mois, on peut comprendre les questions que se pose Deschamps, à savoir s’il va maintenir cet état de forme technique et physique, s’il ne va pas se relâcher un peu… aujourd’hui, derrière Griezmann au poste de numéro 10, et surtout quand on met en perspective qu’il jouerait derrière deux attaquants aussi forts que Benzema et Mbappe, il n’a clairement aucun équivalent. Et je vais même dire mieux, heureusement que Griezmann a un regain de forme ces derniers temps sinon lui aussi sentirait clairement son souffle dans la nuque », explique Nicolas. David, lui, est plus nuancé.

« Oui, je peux comprend quand on parle la tactique il n’a pas vraiment sa place, mais comment peut-on se passer un tel numéro 10 comme Payet, capable en une passe à te débloquer une action qui paraissait terminée ? », s'interroge-t-il. Mais sur le fond, ils sont tous deux contents qu'il ne soit pas vraiment appelé pour les rassemblements des Bleus. Rejoint par Benjamin.

« Moins on a d'internationaux, mieux l'OM ira »

« Payet a tellement besoin d'un écosystème particulier autour de lui, il est tellement central dans le foot de Sampaoli et on a tellement de galères dans le jeu que moins on a d'internationaux mieux l'OM ira », avance-t-il, rejoint par Nicolas, qui pose un « mais »: « en tant que supporter de l’OM et qu’on sait qu’il a eu un petit pépin à une cuisse, on ne voudrait pas prendre de risque… mais moi je me dis que s’il est appelé, ça peut lui donner l’objectif d’aller chercher la coupe du monde au Qatar et ça ne serait que bénéfique pour l’OM. Donc, à faire un choix, j’aimerais qu’il soit appelé pour lui donner la carotte que tous les joueurs ont besoin ».

Même son de cloche chez David : « cela dépend. Oui, car il peut se concentrer uniquement sur l’OM avec l’enchaînement des matchs puisqu’on joue tous les 3 jours, et c’est un joueur très important pour l’OM, si ce n’est LE joueur. Non, car il le mériterait vu le début de saison dantesque qu’il entreprend, c’est un leader et il permettrait d’apporter encore plus de garanties, en tant que 10 vu que seul Antoine Griezmann est capable d’occuper cette fonction de créateur axiale ». En d'autres termes, le coeur des supporters de l'OM, qui ont la rancune tenace contre la FFF, balance. Mais ils sont globalement heureux de voir leur meilleur joueur pouvoir recharger les batteries pendant les trêves.