Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont plombé le PSG !

La statistique est aussi effrayante qu’évocatrice. Mardi soir, sur la pelouse de l’Allianz Arena, Manuel Neuer, dernier rempart du Bayern Munich, a réussi plus de dribbles (1) que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé réunis (0). Une donnée résumant, à elle seule, le cauchemar vécu par les deux ailiers parisiens en terres bavaroises. Alignés sur le front de l’attaque francilienne, les deux leaders offensifs des Rouge et Bleu, incapables de s’arracher à la transparence, ont, en effet, totalement failli. Que dire, à ce titre, de la nouvelle prestation insipide rendue par l’ancien talent de l’Olympique Lyonnais.

Crédité d’un piètre 2 par la rédaction FM, le numéro 29 parisien a erré comme une âme en peine tout au long de ce choc avant de céder sa place au revenant Gonçalo Ramos (72e). Incapable de créer la moindre différence - si ce n’est ce bel enchaînement pour décaler Ruiz sur l’occasion de Zaïre-Emery (29e) - très peu trouvé par ses partenaires et imprécis sur ses rares prises de balle, le droitier d’1m82 a finalement offert une soirée très tranquille à Konrad Laimer et ses compagnons de défense. Avec 2 petits duels remportés sur 6 disputés, 10 ballons perdus et aucun tir tenté, l’international français aux 11 sélections (2 buts) a une nouvelle fois montré ses limites sur la scène européenne.

Barcola invisible, Dembélé imprécis et nerveux

Un plafond de verre actuel également visible dans les chiffres puisque le natif de Lyon n’a inscrit qu’un seul petit but en 15 apparitions en Ligue des Champions. Muet lors des grands rendez-vous, le Tricolore de 22 ans, pourtant si brillant en Ligue 1, ne semble toujours pas avoir trouvé le déclic. Dans son sillage, Ousmane Dembélé a lui aussi déçu dans les grandes largeurs. Alternant entre un rôle habituel d’ailier droit et une position plus axiale, l’ex-joueur du FC Barcelone a globalement tout raté. S’il restera l’un des seuls parisiens à avoir tenté sa chance, son efficacité offensive a, une fois de plus, été problématique. Auteur d’une première frappe écrasée (20e), il trouvait ensuite Neuer sur une nouvelle tentative trop timide (32e). Imprécis techniquement (9 ballons perdus, 4 passes réussis sur 11, 2 tirs cadrés sur 5), le numéro 10 des champions de France en titre perdait finalement son sang-froid.

Déjà averti d’un carton jaune pour protestation au cours du premier acte, il laissait les siens en infériorité numérique peu avant l’heure de jeu pour un tacle sur Alphonso Davies plus spectaculaire que violent (56e). «Une soirée cauchemar, marquée par un déchet et des mauvais choix constants», notait à ce titre L’Equipe, lui attribuant la note de 2. Une note quasiment similaire à celle de notre rédaction (2,5), prouvant les difficultés rencontrées par le Français de 27 ans du côté de Munich. Abandonnés par ses deux leaders d’attaque, le PSG rendait finalement logiquement les armes. 26e et plus que jamais sous pression avant de disputer trois finales contre Salzbourg, Manchester City et Stuttgart, le club de la capitale attend désormais une réaction de son duo offensif pour continuer de rêver…