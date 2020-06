Man City : Sergio Agüero confirme sa grosse blessure au genou

Une victoire au goût amer. Lundi soir, Manchester City s'est imposé face à Burnley en Premier League sur le score de 5 à 0. Mais les pensionnaires de l'Etihad Stadium, qui ont pu compter encore sur un excellent Riyad Mahrez, ont perdu Sergio Agüero sur blessure. L'Argentin a quitté ses partenaires juste avant la pause alors qu'il était touché au genou gauche. «Ça ne semble pas bon. C'est un problème au genou. Nous verrons demain (mardi) ce qu'il a. Il a ressenti quelque chose dans son genou et aura du mal pour le dernier mois (de compétition). Le docteur a dit qu'on en saurait plus demain (mardi), mais actuellement, ça ne semble pas bon», a confié Pep Guardiola après la rencontre.

Et ce mardi, Manchester City a donné de ses nouvelles. «Sergio Agüero a subi une blessure au genou gauche lors de notre récente victoire 5-0 contre Burnley. L'attaquant se rendra maintenant à Barcelone pour voir le Dr Ramon Cugat pour un examen plus approfondi. Tout le monde à City souhaite le meilleur à Sergio pour son rétablissement».Kun Agüero a,lui aussi, donné de ses nouvelles via son compte Twitter. «Les examens qui ont été réalisés ce matin confirment une blessure au genou gauche. Dommage, mais je suis de très bonne humeur pour affronter ça et revenir de la meilleure manière possible. Merci à tous pour les messages». Si l'Argentin garde le sourire, cela est une très mauvaise nouvelle pour lui comme pour les Mancuniens.