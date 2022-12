Équipe de France : tout le monde se range du côté de Karim Benzema !

La suite après cette publicité

On ne reverra plus Karim Benzema en Bleu. Sauf retournement de situation improbable, l'attaquant du Real Madrid ne revêtira plus la tunique tricolore, après avoir annoncé sa retraite internationale lundi dernier. Une fin d'aventure marquée par ce départ précipité du Qatar, qui aurait provoqué de nombreuses tensions entre le natif de Bron et le staff de la sélection. Le premier estime notamment avoir été mis à la porte bien trop vite.

Un feuilleton qui a fait parler tout au long du Mondial et qui continue de faire couler l'encre. En France, forcément, mais aussi à l'international. En Espagne déjà, Didier Deschamps s'est fait tacler à tout va depuis quelques jours. Et ça continue ce mercredi. El Confidencial est par exemple assez incisif : « au Qatar, Didier Deschamps s'est débarrassé de lui à la première opportunité. [...] S'il y a quelque chose qui est clair, c'est que Benzema n'est pas quelqu'un de problématique. Ni un menteur. [...] Son histoire avec la France est obscure et il s'est senti comme un pestiféré. Méprisé par la Fédération Française, le sélectionneur, les sondages dans les médias qui ne le pardonnaient pas et même les politiciens ». De nombreux médias s'en prennent aussi à Hugo Lloris et Antoine Griezmann, qui n'auraient pas voulu du Merengue.

À lire

Équipe de France : la nouvelle sortie médiatique de Noël Le Graët sur Didier Deschamps

Deschamps encore taclé

Mais il n'y a pas qu'outre-Pyrénées où on se range du côté de l'attaquant. « Didier Deschamps a attendu Varane, mais pas Benzema », explique par exemple TuttoMercatoWeb en Italie. Dans un long article, le Corriere della Sera fait le point : « s’il y a un homme qui a manqué à la France dimanche après-midi, c’est le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema, et si cet homme n’a pas joué la finale, et même pas les matchs précédents, ce n’est pas à cause de cette vague blessure à la cuisse, mais parce que le vestiaire n’était pas du tout uni. Benzema a quitté le Qatar quelques heures après sa blessure à l’entraînement, sans même essayer de récupérer. Il a ensuite récupéré suffisamment pour pouvoir entrer sur le terrain lors d’un match amical avec le Real Madrid, mais visiblement pas pour jouer la finale de la Coupe du monde avec la France ».

La suite après cette publicité

«"Et si Benzema avait été en forme ?" est une question intéressante, qui risque de hanter les fans français pendant un certain temps encore, écrit de son côté l'édition anglaise d'Eurosport», où, sur le point de vue purement sportif, on ne semble pas comprendre pourquoi la France s'est passée de KB9. Même son de cloche un peu partout dans le monde, où l'incompréhension autour de la situation du buteur continue de faire parler...