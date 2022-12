Coupe du Monde 2022, Équipe de France : l'affaire Karim Benzema continue d'interroger Madrid

La suite après cette publicité

Alors que les Bleus s'apprêtent à disputer la finale de ce Mondial 2022 face à l'Argentine, on peut dire que les hommes de Didier Deschamps n'ont pas été épargnés. D'abord, par les pépins physiques à répétition, mais aussi par cette affaire Benzema qui fait énormément parler depuis le début du tournoi. Les posts plutôt énigmatiques du Ballon d'Or 2022 ont encore ravivé les rumeurs ce week-end et semblent confirmer que dans cette histoire, il y a anguille sous roche. Selon les dernières informations, il y aurait, à nouveau, de l'eau dans le gaz entre le buteur et le staff technique des Bleus.

Quoi qu'il en soit, cette affaire ne passionne pas que les amateurs de foot en France, loin de là. C'est aussi le cas en Espagne, où Karim Benzema est adoré par les supporters madrilènes forcément. Les médias ibériques ne se manquent pas de relayer chaque feuilleton de cette histoire, à l'image de Marca ou de AS, les deux gros journaux de la capitale espagnole. « Le manque de transparence et l'hermétisme du Real Madrid et de la FFF avec les informations sur l'état de Benzema n'ont pas aidé. L'entourage du joueur, qui ne sera pas à la finale dimanche, ne comprend pas comment sa blessure au quadriceps a été gérée », explique ainsi AS, qui évoque une «relation brisée» entre DD et KB9.

Deschamps taclé de partout

« Deschamps est champion du Monde, mais Benzema est le Ballon d'Or. On parle du Ballon d'Or. Quelque chose a dû se passer sinon je n'y comprends rien », s'interrogeait-on sur la Cadena SER il y a quelques jours, et certains allaient même jusqu'à tacler Deschamps. D'autres sont en revanche plutôt ravis, dans la mesure où Benzema sera opérationnel directement pour la reprise de la Liga, avec ce duel face à Valladolid le vendredi 30 juin.

« Benzema ne doit rien à Deschamps. Si ça ne dépendait que de lui, Benzema n'aurait pas été dans la liste de l'Euro à l'époque. Dès qu'il a pu se passer de lui, il en a profité. [...] Objectivement, qu'a fait Deschamps pour que Benzema soit couronné meilleur joueur du monde ? [...] Le Ballon d'Or 2022 est bien plus proche du peuple qu'un sélectionneur qui ne vit que de la qualité énorme de ses joueurs. D'ailleurs, un monsieur du foot comme Zidane n'ira pas à la finale du Mondial non plus, et il doit bien y avoir une raison... », peut-on lire dans le Bernabéu Digital, site spécialisé sur l'actualité du champion d'Europe en titre. « Benzema a renoncé à sa médaille de champion du monde : ce qu'a fait Deschamps n'a pas de nom », titre de son côté Defensa Central, autre site pro-madrilène. Le message est clair...