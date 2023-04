Dortmund pense à un indésirable de Chelsea pour remplacer Jude Bellingham

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe, Jude Bellingham sera l’une des attractions de ce mercato d’été. Une tendance d’une finale à trois entre le Real Madrid, Manchester United et Manchester City semble se dégager pour le récupérer. Toujours en quête de la Bundesliga cette saison, le Borussia Dortmund doit aussi préparer l’avenir et trouver qui remplacera Jude Bellingham.

Le BVB piste plusieurs joueurs et selon Sky Sports, le Borussia Dortmund a pensé à Conor Gallagher de Chelsea. Le club surveille sa situation à Stamford Bridge, mais il n’est pas encore une priorité. Désireux de réduire son effectif, en raison des arrivées de joueurs qu’ils ont signés au cours des deux dernières fenêtres de transfert, Chelsea est enclin à vendre. Mais pas à n’importe quel prix et l’Anglais de 23 ans est sous contrat avec les Blues jusqu’en 2025. Sa valeur est estimée à 50 millions d’euros.

