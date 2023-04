Borussia Dortmund : vers une finale à trois historique pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Les 121 M€ déboursés par Chelsea pour faire d’Enzo Fernandez le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League risquent d’être obsolètes en moins de six mois. Joueur du Borussia Dortmund depuis 2020, Jude Bellingham (19 ans) est courtisé par quelques cadors du championnat anglais et il y a fort à parier pour que de nouveaux records soient atteints.

Si Liverpool a lâché l’affaire, il reste encore trois candidats prêts à dépenser une fortune pour accueillir le jeune Britannique : Manchester City, Manchester United et le Real Madrid. Le quotidien explique que Chelsea serait aussi sur le coup, mais que le coût de l’opération risque de calmer les ardeurs du club londonien. Les Blues ont déjà dépensé plus de 600 M€ cette saison et aujourd’hui, ils doivent surtout dégraisser afin d’être dans les clous du règlement financier de la Premier League. Le média ajoute aussi que le PSG ne devrait pas non plus aller plus loin dans l’histoire.

Le BVB veut égaler ou dépasser la plus grosse vente de son histoire

Comme annoncé précédemment, les Merengues sont prêts à payer jusqu’à 150 M€ (bonus compris) pour attirer l’international anglais (24 sélections, 1 but). Selon le Telegraph, tout devrait se jouer entre la Casa Blanca et les Cityzens. Mais les Skyblues sont disposés à aller plus loin. Ils comptent d’ailleurs sur le bon déroulé des négociations pour le transfert d’Erling Haaland pour prendre un avantage dans ce dossier. Attention toutefois, car Manchester United reste à l’affût.

Le recrutement d’un milieu est la priorité d’Erik ten Hag et si les Red Devils tombent sous pavillon qatari dans les prochaines semaines, vous imaginez bien que les nouveaux propriétaires du club voudront réaliser un ou plusieurs coups d’éclat. Cette finale à trois fait en tout cas les affaires du Borussia Dortmund. Le Sun explique en effet que les Marsupiaux ont l’intention de ne pas négocier un tarif inférieur à la somme qu’ils avaient perçu en 2017 grâce à la vente d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone (145 M€, bonus compris). En clair, le BVB veut égaler ou dépasser la plus grosse vente de son histoire.