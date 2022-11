Le Sénégal en dépression après le forfait de Sadio Mané, l'énigme autour de Benzema fait parler

La suite après cette publicité

Le Sénégal pleure Mané

Du côté du Sénégal, c'est une bien triste annonce qui fait réagir, celle du forfait de Sadio Mané pour cette Coupe du monde. Sans être une surprise, c'est surtout une nouvelle terrible pour la sélection sénégalaise. Globalement c'est tout un pays qui est « orphelin de son atout majeur » comme le résume bien le journal Le Soleil. L'annonce a été officialisée hier soir par la Fédération Sénégalaise de Football, lors d'une conférence de presse. Au pays, cela fait la Une des journaux et des sites d'information comme avec Seneweb par exemple. Même son de cloche également avec Dakaractu qui pointe du doigt la tristesse des populations, en particulier dans la région natale de Mané, du côté de Bambaly et de Sédhiou...

«Du mieux, mais des doutes» pour Benzema !

La crainte du forfait, c'est aussi ce que l'on peut avoir en France avec nos nombreux joueurs blessés. C'est le cas en particulier avec Raphaël Varane et Karim Benzema comme le rapporte L'Équipe. Tous deux encore convalescents, ils ont effectué la première séance d'entraînement au Qatar, mais à l'écart du groupe. De quoi s'interroger encore un peu plus sur leur présence sur le terrain pour le premier match des Bleus, contre l'Australie. Dans ses pages intérieures, L'Équipe explique que pour Benzema, on note « du mieux, mais des doutes » persistent ! Son manque de rythme pose ainsi de sérieuses questions sur sa titularisation.

Fati est «prêt» pour le mondial !

En Espagne, une rencontre de préparation se jouait hier et la Roja aussi s'est tranquillement baladée. C'était contre la Jordanie, et nos voisins se sont imposés 3 buts à 1 avec des buts de Fati, Gavi et Williams. Mais c'est surtout le premier qui a retenu l'attention de Marca. Pour le journal il est « prêt ». C'est également l'attaquant barcelonais qui est mis en avant en couverture de Sport ce vendredi. « Je suis ici », titre le média, qui se régale du retour de Fati en sélection. En revanche, en Une de AS il doit partager l'affiche avec le jeune Gavi. Car les deux hommes sur la couverture, et les trois buteurs du match ont moins de 21 ans. Et ils sont le « trésor divin » de cette sélection... Même chose en couverture de Mundo Deportivo où on aperçoit les deux jeunes pépites du Barça. « Les Golden Boys » de la Catalogne et de l'Espagne, comme le résume bien le quotidien.