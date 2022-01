PSG : une nouvelle drôle de piste pour remplacer Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Les dernières informations publiées ce week-end laissaient un peu d'espoir au Paris Saint-Germain, avec la possibilité de voir l'international tricolore prolonger son contrat, mais la tendance reste encore à un départ pour Madrid. Du côté de la capitale espagnole, on reste en tout cas convaincu que le Bondynois revêtira la tunique merengue lors du début de la Liga 2022/2023 en août prochain.

En attendant d'en savoir un peu plus, le leader du championnat de France se doit de préparer l'avenir du mieux possible. Plusieurs noms commencent déjà à sortir et à être présentés comme les remplaçants du joueur formé à l'AS Monaco, à l'image d'Ousmane Dembélé, qui va quitter Barcelone en fin de saison. Et en Angleterre, on ne parle que d'un joueur...

Une sacrée piste !

Il s'agit de Romelu Lukaku. Certes, c'est un profil bien différent à celui du numéro 11 parisien, mais il occuperait cette position de joueur de pointe de l'attaque parisienne. Plusieurs médias britanniques comme le Sun ou le Mirror évoquent son nom depuis ce week-end, avec un possible prix de 90 millions d'euros, environ 25 millions d'euros de moins que ce qu'avaient dépensé les Blues pour se l'offrir cet été.

Il faut dire que le Belge a été impliqué dans une polémique qui a régalé l'Angleterre, avec une interview dans laquelle il expliquait ne pas se sentir à l'aise à Chelsea, notamment à cause du dispositif tactique de Thomas Tuchel. Si les deux hommes se sont depuis expliqués et ont fait la paix, les dirigeants des Blues en voudraient bel et bien au Diable Rouge, qui serait donc poussé vers la porte. Affaire à suivre...