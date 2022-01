PSG : Kylian Mbappé n'est plus certain de vouloir rejoindre le Real Madrid

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin prochain, l'attaquant français Kylian Mbappé aurait pu signer au Real Madrid l'été dernier, laissant ainsi un petit chèque au club de la capitale, qui avait déboursé 180 millions d'euros pour le débaucher de l'AS Monaco dans les dernières heures du mercato estival de 2017. Néanmoins, depuis le 1er janvier dernier, le Bondynois a la possibilité de signer un nouveau contrat ailleurs et ainsi quitter gratuitement le PSG. Néanmoins, selon les informations du Parisien, un départ vers le Real Madrid en juin 2022 n'est plus une obligation.

En effet, l'international tricolore (53 sélections, 24 buts) serait heureux au club depuis le début de cette saison, et ce malgré le départ avorté en Espagne. Il était même revenu à l'entraînement plus tôt que tout le monde pour préparer la seconde partie de l'exercice 2021/2022, qu'il a concrétisé par un triplé en Coupe de France face à Vannes (4-0). Un comportement qui pourrait rassurer le directeur sportif parisien Leonardo, qui avait déjà affirmé qu'il ne lâcherait pas le dossier à la mi-décembre : «S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois.»

Il ne lie pas son avenir à Zinedine Zidane

En plus de sembler plus motivé que jamais, le natif de Bondy ne serait plus aussi sûr de quitter le PSG à la fin de la saison. «Mbappé voulait partir au Real Madrid en août 2021 mais c’était la position d’août 2021», déclare le quotidien, ce qui sous-entendrait que sa décision aurait changé au fil des derniers mois. Après un recrutement XXL l'été dernier, Kylian Mbappé aurait donc vu ses demandes exaucées afin de construire une équipe compétitive et ainsi remporter la Ligue des Champions, qui manque à son palmarès en club depuis son arrivée il y a cinq saisons.

De plus, le joueur de 23 ans ne jugerait pas sa décision finale par rapport au nom de l'entraîneur. Si Mauricio Pochettino devrait terminer l'année sur le banc du PSG, le nom de Zinedine Zidane est souvent évoqué pour lui succéder. Mais le quotidien est catégorique sur l'amour de Mbappé pour l'Argentin : «lui aime ce technicien, il l’adore même, si bien qu’un changement de coach ne serait pas forcément une bonne idée si l’état-major parisien y songe.» De quoi laisser un peu plus de flou dans ce feuilleton, qui anime le monde du football depuis plusieurs mois.