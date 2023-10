Borussia Dortmund-AC Milan : les compositions officielles

Les Parisiens garderont un œil sur ce match. Le Borussia Dortmund affronte l’AC Milan ce mercredi à 21h pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur défaite inaugurale face au club de la capitale (2-0), les coéquipiers de Marco Reus doivent s’imposer devant leur public pour lancer leur campagne européenne. De leur côté, les Rossoneri avaient concédé le nul contre Newcastle.

Pour ce match, Stefano Pioli a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Leão, Giroud et Pulisic. Mike Maignan est titulaire dans les cages lombardes derrière Calabria, Thiaw, Tomori et Hernandez. Du côté du club de la Ruhr, Malen est aligné en attaque avec Reus et Brandt derrière Füllkrug.

Les compositions officielles :

BVB : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini – Can, Özcan – Malen, Reus, Brandt – Füllkrug.

AC Milan : Maignan – Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez – Musah, Pobega, Reijnders – Pulisic, Giroud, Leão.