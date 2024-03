Le Barça a trouvé son nouveau n°10

Durant des années, Lionel Messi a fait le bonheur du FC Barcelone avec le fameux numéro 10 sur le dos. Mais depuis 2021, l’Argentin a quitté le club de sa vie. A présent, les pensionnaires du Camp Nou aimeraient confier ce numéro symbolique à un autre joueur très important à leurs yeux.

La suite après cette publicité

Selon Sport et Catalunya Radio, il s’agit de Lamine Yamal (16 ans), qui évolue avec le 27 sur le dos pour le moment. Considéré comme un crack et l’avenir du club catalan, le jeune talent pourrait récupérer le n°10, qui n’a pas de propriétaire cette saison (le 12 et le 24 sont aussi libres). Mais les médias ibériques expliquent que si beaucoup sont convaincus par ce choix au club, certaines voix s’y opposent, en raison du poids et de la responsabilité qui incomberaient au jeune attaquant. Affaire à suivre donc…