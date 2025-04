OM : la sortie piquante d’Adrien Rabiot après la défaite à Monaco

Ce samedi, l’Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse de l’AS Monaco pour un choc du haut de tableau. L’enjeu était simple, l’OM pouvait conforter sa 2e place du classement alors que Monaco, en cas de succès, s’emparait justement de cette deuxième place. Et les Monégasques ont été sérieux avec une large victoire (3-0). Après la rencontre, les Marseillais ont semblé déçu, mais pas abattu.

La suite après cette publicité

Et si Valentin Rongier, au micro de beIN Sports, avait refusé d’accabler ses partenaires sur ce match, Adrien Rabiot, qui avait déjà eu des mots forts à Reims, a décidé de s’abstenir. En passant devant la zone mixte et alors que des journalistes l’interpellaient, le Français a lâché : « si je vous parle, je vais dire des dingueries ». C’est finalement Kondogbia qui est venu s’expliquer et calmer les choses. Ambiance…