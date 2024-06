Jorge Sampaoli allume son ancien club

Après son passage à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, ancien sélectionneur du Chili, avait retrouvé un club jouant la Ligue des Champions, le Séville FC. Il a terminé troisième de sa poule de C1 et a été reversé en seizièmes de finale de l’Europa League. Après sa qualification en quart de finale, seulement cinq mois après son arrivée, Jorge Sampaoli a été limogé en raison de ses résultats en Liga et n’a pas terminé la saison européenne menant au titre de la C3 en 2023. Il revient sur son passage raté à Séville entre 2022 et 2023 dans une interview donnée au média espagnol Marca. Il n’y va pas de main morte sur la stratégie du club.

« Le Président Castro et Del Nido Junior m’ont demandé de venir donner un coup de main. Il n’avait aucune raison de s’y rendre, avec une équipe en déclin et sans effectif adéquat (…). Je suis parti pour une équipe de Séville qui était en bas de tableau, et je reconnais que j’ai eu tort de partir, mais les dirigeants ont beaucoup insisté (…). Le club explosait. Cela n’avait rien à voir avec 2017 (son premier passage au Séville FC). Le club affrontait chaque jour une tempête politique. On pouvait voir venir tout ce qui s’est passé cette saison. Le club luttait contre la relégation et tout finissait par être inconfortable. Nous avions espéré renouveler l’équipe à Noël et cela n’a pas été le cas. Je voulais partir avant, mais le club ne me l’a pas permis par contrat », a-t-il déclaré dans les colonnes de Marca.