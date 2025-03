Véronique Rabiot lance une pétition contre les insultes en tribunes

Véronique Rabiot passe à l’action. Après les insultes reçues lors du Classique PSG-OM, la mère et agente d’Adrien Rabiot a lancé une pétition pour dénoncer les débordements en tribunes et réclamer des sanctions plus strictes. Adressée à plusieurs responsables politiques et sportifs, dont Aurore Bergé, Marie Barsacq et Vincent Labrune, elle vise à protéger les familles des joueurs et à promouvoir un football plus respectueux.

Elle demande l’application stricte des règlements, des sanctions renforcées et une prise de parole claire des instances. « Ce combat dépasse ma situation personnelle », souligne-t-elle, appelant à défendre un football passionné, mais sans haine.