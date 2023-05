Clermont-OL : la réaction amère de Corentin Tolisso

Battu à Clermont (1-2), l’Olympique Lyonnais s’éloigne grandement de la course à la cinquième place. Trois journées avant la fin de la Ligue 1, Laurent Blanc et ses hommes devront espérer un énorme faux pas du Stade Rennais et du LOSC pour espérer jouer l’Europe la saison prochaine. Au micro de Prime Video, Corentin Tolisso y croit encore, même si l’international français s’est montré très déçu de ce revers.

La suite après cette publicité

«On a fait une bonne première période, mais on ne doit pas se relâcher après et se prendre l’égalisation. On a encore un petit coup à jouer pour l’Europe, mais en gagnant, on mettait une pression. Il reste trois matches, il faut continuer à y croire. Atteindre l’Europe, ce n’est pas impossible. On était moins présents dans les duels, on n’arrivait pas à être dangereux devant, mais on avait du mal à se trouver et à combiner pour se créer des occasions», a-t-il expliqué avant d’évoquer le départ de Jean-Michel Aulas. «Il s’est passé des choses cette semaine, le président a tout fait dans ce club, ce n’est pas une excuse et il fallait l’emporter. On aurait dû gagner ce match».

À lire

PSG-Ajaccio : Neymar en facetime avec Suárez pour soutenir Lionel Messi pendant la rencontre