Neymar s'est offert un joli cadeau de Noël !

En ces temps de fêtes, chacun son petit plaisir et celui de Neymar (29 ans) vaut le détour ! Déjà propriétaire d'une demeure de 6 200 m2 à Rio de Janeiro, l'attaquant du Paris Saint-Germain vient de s'offrir une nouvelle propriété de rêve dans un quartier huppé de São Paulo, et ce pour la modique somme de 3,1 millions d'euros. Sept suites, 1 880 m2 de surface, un petit garage prêt à accueillir une vingtaine de voitures, le tout dans un quartier branché situé dans les hauteurs d'Alphaville. Joyeux Noël à toutes et à tous...

Pour son plaisir personnel et celui de ses futurs convives, le Brésilien dispose également d'une piscine extérieure, d’une grande cave à vin chauffée, d’un terrain de squash, d’une cuisine moderne ou encore d’un billard à en croire les informations livrées par Em Off. Dévoilées par Bruno Ivanoff, l'agent immobilier, les premières images de cette villa luxueuse laissent entrevoir le spectacle d'exception auquel pourra prendre part le natif de Mogi das Cruzes. Actuellement au Brésil pour récupérer de sa blessure à la cheville contractée lors de la rencontre face à Saint-Etienne, l'ancien Barcelonais semble disposer d'un cadre plutôt intéressant pour se remettre, au plus vite, sur pied.