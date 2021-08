Barça : Alex Collado quittera le club cet été

D'après les informations de Sport, le milieu offensif du FC Barcelone Alex Collado (22 ans) n'entre pas dans les plans de son entraîneur Ronald Koeman pour la saison à venir et va le club pour un prêt lors de ce mercato estival. Le club a annoncé qu'il quittait l'expédition catalane en Allemagne pour régler son avenir.

La suite après cette publicité

Numéro 10 du Barça B, Alex Collado venait à peine de se faire une place en équipe première durant la préparation, lui qui a participé aux deux premiers matchs amicaux (45 minutes et un but contre Nastic, 31 contre Girona). Cependant, le tacticien néerlandais ne lui pas accordé une seule minute face à Stuttgart samedi (victoire 3-0). Après quinze ans passés à Barcelone (3 à l'Espanyol et 12 au Barça), le natif de Sabadell pourrait bien connaître sa première expérience en dehors de la Catalogne.