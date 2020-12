Droits TV : les détails de l'accord entre Mediapro et la LFP ont filtré !

Deux ans après avoir bavé devant le milliard d’euro négocié pour la vente des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2020-2024, les décideurs du football français déchantent. En conflit avec son principal diffuseur, Mediapro, suite à la décision du groupe sino-espagnol de ne plus honorer l’échéancier prévu, la LFP avait traîné l’affaire devant la justice. Depuis, les semaines passaient en attendant de voir si les deux parties pouvaient se mettre d’accord sur les modalités d’un divorce.

Pour rappel, après avoir payé une première échéance de 172,3 M€ l’été dernier, Mediapro n’a pas effectué les versements d’octobre et de décembre, soit un total de 324,8 M€. De quoi mettre les clubs français dans le rouge. Mauvais payeur, le diffuseur, qui a tenté d’obtenir une ristourne pour cette saison 2020/2021, a rapidement vu qu’il n’existait pas d’autre solution qu’une séparation.

La LFP s'assoit sur 224,8 M€

Mais visiblement, Mediapro espérait s’en sortir sans passer à la caisse. Mais ce n’est pas tout. Le Monde réaffirme ce matin que la société dirigée par Jaume Roures comptait également négocier une sortie sans que des poursuites ne soient engagées contre Mediapro de la part de la Ligue et des opérateurs télécoms. Au final, L’Equipe a révélé qu’une solution avait été trouvée et que la chaîne Téléfoot allait s’arrêter. Mais ce que l’on ignorait, ce sont les modalités de l’accord entre Mediapro et la LFP.

Eh bien Le Parisien nous apprend que le groupe sino-espagnol versera 100 M€. Cette somme sera payée en deux fois : un versement de 64 M€ et un de 36 M€. En échange, la Ligue a accepté de garantir qu’aucune poursuite judiciaire ne sera faite. Sur les 324,8 M€ dûs, la LFP a donc accepté de s’asseoir sur un chèque de 224,8 M€. Enfin, le quotidien assure que la chaîne Téléfoot devrait diffuser les matches de L1 jusqu'à la trêve hivernale. Reste à savoir dans quelles conditions. Un beau gâchis…