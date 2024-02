BL : Wolfsbourg et Hoffenheim se neutralisent

Le premier match de l’après-midi de Bundesliga opposait Wolfsburg et Hoffenheim, dans un duel de milieu de classement. Un duel d’équipes qui ont du mal à gagner surtout. Hoffenheim a longtemps mené au score grâce à un but express de Maximilian Beier (6e). Après la pause, Niko Kovac tentait de faire réagir son équipe avec trois changements. Le club des Wölfe ne perdait pas de temps avec un but de l’ancien rennais Lovro Majer (52e), entré en jeu seulement trois minutes auparavant. La joie était, cependant, de courte durée puisque les visiteurs parvenaient à reprendre les devant.

Grischa Promel, dont la frappe est déviée, offrait le deuxième but à Hoffenheim (66e). Le match s’emballait et Lovro Majer, encore lui, égalisait sur pénalty (70e), son premier doublé sous ses nouvelles couleurs. Wolfsburg et Hoffenheim n’ont toujours pas de victoire en 2024 et stagnent dans le ventre mou. Quatrième match nul consécutif pour Wolfsburg qui reste à la 11e place. Hoffenheim reprend sa huitième place.