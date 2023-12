BL : le Bayern Munich s’impose dans la douleur, Leverkusen poursuit son épopée

Les fêtes approchent, mais la Bundesliga poursuit son cours. Ce mercredi soir avait lieu la 16e journée de championnat d’Allemagne avec pas moins de 6 rencontres au programme. Parmi elles, le Bayern Munich affrontait Wolfsburg à l’extérieur, tandis que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso recevait Bochum. Une soirée animée qui a tenu toutes ses promesses, alors que l’Union Berlin avait, un peu plus tôt, réussi à prendre les trois points face à Cologne (2-0).

Bousculé sur la pelouse de Wolfsburg, le Bayern Munich n’a pourtant pas flanché et s’est imposé dans la douleur (1-2), tout en récupérant De Ligt, rentré en fin de match. Grâce à Musiala et à la 25e réalisation de Kane toutes compétitions confondues - un magnifique but - les Bavarois continuent de mettre la pression sur le Bayer Leverkusen. Et justement. Le Bayer 04 n’a fait qu’une bouchée de Bochum, grâce notamment au triplé de Schick, intenable aux côtés de Boniface. Dans le même temps, le Borussia M’Gladbach a craqué dans les derniers instants face à Francfort, pas Stuttgart qui l’a emporté contre Augsbourg, bien aidé par Guirassy, de nouveau buteur avec son équipe qui pointe à la 3e place de Bundesliga. Fribourg fait la mauvaise opération de la soirée en s’inclinant au bout du suspens à Heidenheim. Au classement, Leverkusen poursuit son épopée, juste devant le Bayern Munich, deuxième avec un match en moins.

