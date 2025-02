C4 : les 16 qualifiés pour les 1/8es sont connus

Les barrages de la Conference League sont donc terminés et on connaît l’identité des clubs qualifiés pour les huitièmes de finale. Plus tôt dans la soirée, le Betis, Copenhague, Borac Banja Luka et Pafos FC avaient validé leur ticket.

Quelques heures plus tard, le Panathinaïkos, NK Celje, Jagiellonia Bialystok et Molde ont rejoint les quatre clubs cités ci-dessus.

Têtes de série : Chelsea, Vitesse, Legia Varsovie, Cercle Bruges, Djurgarden, Lugano, SK Rapid, Fiorentina

Non tête de série : Betis, Copenhague, Borac Banja Luka, Pafos FC, NK Celje, Jagiellonia Bialystok, Panathinaïkos, Molde