Ligue 2 : match nul entre Bastia et Nîmes pour le lancement de la saison

Deux semaines après la fin de l'Euro 2020 et le sacre de l'Italie, les amateurs de football dans l'Hexagone pouvaient avoir le sourire ce samedi avec le lancement de la saison 2021-2022 de Ligue 2. Car avant le grand multiplex (19h), la 1ère journée débutait à 15h avec un match entre le SC Bastia et le Nîmes Olympique à Furiani. Promu cette saison, le club corse retrouvait le monde professionnel quatre ans après sa rétrogradation en National 3. A l'inverse, le NO se retrouvait en deuxième division après sa relégation et sa mauvaise saison 2020/21 dans l'élite.

Devant leur public, les Bastiais prenaient possession du ballon mais les premières opportunités étaient nîmoises. Les Crocos ne tardaient d'ailleurs pas à ouvrir le score. Sur un corner joué à deux, Benrahou trouvait la tête de Fomba qui débloquait la situation (12e, 0-1). Les locaux ne tremblaient pas non plus et poussaient, tout en mettant de l'agressivité. Et au retour des vestiaires, au terme d'un bon mouvement et d'une magnifique passe de Santelli, Diongue trouvait la lucarne (51e, 1-1). Le score n'évoluait plus derrière. Pour l'ouverture de cette saison de L2, Bastiais et Nîmois se quittaient donc dos à dos (1-1).