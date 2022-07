Manchester United assomme Liverpool avec un nouveau but signé Martial !

45e : l'arbitre annonce deux minutes de temps additionnel.

44e : longue phase de possession pour Liverpool qui ne se précipite pas et construit patiemment.

43e : Liverpool semble s'être réorganisé et pousse avant la pause afin de revenir au score.

42e : remontée de balle de Curtis Jones plein axe. Le jeune milieu anglais arme une frappe sur la gauche de la surface qui est facilement captée par David De Gea.

40e : Curtis Jones amène le danger sur la gauche et centre fort vers le second poteau. Vigilant, Victor Lindelöf repousse.

39e : Trouvé sur la droite de la surface, Alex Oxlade-Chamberlain provoque et tombe sur Luke Shaw qui défend debout.

38e : Liverpool tente de réagir avec une longue phase de possession.

36e | Manchester United proche du quatrième but !

Diogo Dalot est trouvé sur la droite de la surface par Jadon Sancho et tente une frappe dans un angle fermé. Il touche le poteau sortant.

35e : Manchester United déroule dans cette partie. L'équipe remaniée de Liverpool a pris un coup sur la tête.

33e | Antony Martial enfonce le clou ! (MU 3-0 LIV)

Portant la balle sur 30 mètres, Anthony Martial arrive face à Alisson Becker qu'il efface d'un piqué, Manchester United déroule.

32e : comme prévu, Liverpool fait tourner avec 10 entrées. Seul Alisson Becker est resté. Le onze de Liverpool : Alisson - Frauendorf, Matip, Williams, Tsimikas - Milner, Bajcetic, Clarkson - Oxlade-Chamberlain, Clark, Jones.

30e | Fred double la mise d'un lob ! (MU 2-0 LIV)

Suite à une percée de Marcus Rashford dans l'axe mal dégagée par la défense, Fred voit Alisson Becker avancé. Le Brésilien lobbe son compatriote et loge le ballon sur la droite du but.

28e : Scott McTominay lance sur la droite Jadon Sancho qui déborde et centre fort vers le second poteau. Alisson Becker repousse des poings mais Bruno Fernandes récupère sur la gauche de la surface. Le Portugais efface un adversaire avant de voir sa frappe être contrée.

27e : côté droit, Jadon Sancho répond présent dans ce début de match. L'ailier anglais est dans le ton et se montre très disponible.

26e | Scott McTominay déclenche !

Sur la droite, Jadon Sancho remonte le ballon et trouve sur la droite de la surface Scott McTominay. Ce dernier déclenche un tir vers la droite du but qui est facilement capté par Alisson Becker.

25e : longue séquence de possession pour Manchester United dans son camp après un moment assez fou. Les Red Devils prennent le temps de construire.

23e | Marcus Rashford contré !

Percée sur la droite de Jadon Sancho qui prend le couloir et centre en retrait dans la surface. Il trouve Marcus Rashford dont la frappe à bout portant est contrée par Isaac Mabaya.

20e : bien que mené, Liverpool propose une belle opposition. Les Reds mettent en difficulté Manchester United qui a été plus efficace.

18e | Le missile de Luis Diaz !

Trouvé sur la gauche de la surface, Luis Diaz repique dans l'axe et arme un tir puissant qui vient flirter avec le poteau droit de David De Gea.

18e | Quadruple occasion pour Liverpool !

Joli mouvement de Liverpool sur la droite qui débouche à un double tir contré dans la surface plein axe de Fabio Carvalho. La sphère revient sur Luis Diaz qui touche le poteau droit. Le ballon arrive sur Luke Chambers qui manque sa tentative.

16e | Marcus Rashford sur la gauche !

Joli mouvement mancunien côté gauche avec Marcus Rashford à la baguette. Ce dernier s'appuie sur Anthony Martial qui lui redonne dans la profondeur. Le buteur anglais tente une frappe croisée qui passe à gauche du but.

12e | Jadon Sancho ouvre le score ! (MU 1-0 LIV)

Profitant d'un centre venu de la droite mal dégagé par Isaac Mabaya, Jadon Sancho hérite du ballon sur la gauche de la surface. D'une frappe croisée, il trompe Alisson Becker d'un tir vers la droite du but.

11e | Luis Diaz régale déjà !

Se jouant de Diogo Dalot sur la gauche devant la surface avant de déclencher une lourde frappe. Luis Diaz tombe finalement sur David De Gea.

9e : joli mouvement mancunien avec une tentative de une-deux entre Fred et Jadon Sancho mais la dernière remise du brésilien est à contre temps.

8e : pour le moment, Liverpool exploite bien les couloirs avec la montée des latéraux. Malgré leurs 17 ans, Luke Chambers et Isaac Mabaya se montrent volontaires.

7e : sur l'aile gauche, Luke Chambers remonte le ballon et tente une passe à ras de terre vers le second poteau. Le ballon est dévié par Luis Diaz et oblige David De Gea à capter en deux temps alors que Fabio Carvalho déboulait dans son dos.

6e : intéressant dans ce début de match, Isaac Mabaya provoque côté droit et centre vers la surface mancunienne. De la tête, Victor Lindelöf repousse.

6e : Luis Diaz déborde sur le côté gauche et recherche un partenaire dans l'axe. Son centre est mal assuré.

5e : Liverpool prend le contrôle du jeu dans ces premières minutes et monopolise le ballon.

3e : belle percée dans le couloir droit d'Isaac Mabaya. Le latéral déborde devant la surface et centre fort vers le but mancunien. C'est repoussé par David De Gea.

3e : beaucoup d'engagement dans ce début de match amical. Les deux formations veulent mettre du rythme dans cette partie.

2e : petite faute de Fred dans l'entrejeu sur Harvey Elliott et coup franc glané par Liverpool.

1re : Liverpool essaye de mettre de l'intensité dans ce début de match et presse haut. Manchester United tente de répondre dans l'engagement.

Coup d'envoi !

C'est parti dans cette rencontre entre Liverpool et Manchester United suite au coup de sifflet de l'arbitre. Les Reds engagent dans ce match.

14h50 | Manchester United a aussi une préparation fournie

La préparation de Manchester United se poursuit vendredi contre Melbourne. Les Red Devils défieront ensuite Crystal Palace mardi prochain et Aston Villa le 23 juillet. Le 30 juillet Manchester United croisera le fer avec l'Atlético avant de jouer contre le Rayo Vallecano le 31 juillet.

14h45 | Un programme intéressant pour Liverpool

Après Manchester United, Liverpool défiera Crystal Palace vendredi à Singapour puis le RB Leipzig dans son stade de la Red Bull Arena le 21 juillet. Les Reds défieront Salzbourg en Autriche le 27 juillet puis Strasbourg à Anfield le 31 juillet

14h40 | Liverpool classe biberon

Pour ce match, Liverpool utilise de jeunes éléments avec Isaac Mabaya (17 ans), Luke Chambers (17 ans), Tyler Morton (19 ans), Fabio Carvalho (19 ans) ou encore Harvey Elliott (19 ans). Cinq éléments qui vont se battre pour une place dans le groupe de cette saison.

14h35 | Marcus Rashford pour se relancer

Profitant de l'absence de Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford est bien titulaire pour ce match contre Liverpool. L'attaquant anglais se retrouve plus que jamais à la croisée des chemins.

14h30 | Le jour d'après pour Liverpool

Battu en finale de Ligue des Champions par le Real Madrid (1-0) et dauphin de Manchester City pour un point, Liverpool a malgré tout réalisé une belle saison et compte les deux Coupes dans son escarcelle. Ambitieuse, l'équipe de Jürgen Klopp se prépare pour une nouvelle saison folle.

14h25 | Première pour Erik ten Hag

Nouveau coach de Manchester United, le Néerlandais fait sa grande première sur le banc des Red Devils. L'ancien coach de l'Ajax Amsterdam n'a pas fait un grand bouleversement si ce n'est la mise en place de son 4-3-3 pointe haute.

14h20 | Liverpool en blanc, MU en rouge

14h15 | Le onze de Liverpool

De son côté, Liverpool poursuit dans un 4-3-3 traditionnel avec Alisson Becker dans les cages derrière Isaac Mabaya, Nathaniel Phillips, Joe Gomez et Luke Chambers. Tyler Morton se positionne en sentinelle auprès de Jordan Henderson et Fabio Carvalho. Harvey Elliott et Luis Diaz occupent les ailes alors que Roberto Firmino joue en pointe de l'attaque.

Le banc de Liverpool : Adrián, Fabian Mrozek, Ben Davies, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Thiago Alcantara, James Milner, Naby Keita, Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Kostas Tsimikas, Andy Robertson, Darwin Núñez, Joël Matip, Stefan Bajcetic, Rhys Williams, Bobby Clark, Leighton Clarkson, Trent Alexander-Arnold, Sepp van den Berg, James Norris, Thomas Hill et Melkamu Frauendorf.

14h10 | Le onze de Manchester United

Ce dernier opte pour un 4-3-3 pointe haute avec David De Gea dans les cages derrière Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Raphaël Varane et Luke Shaw. Scott McTominay et Fred officient dans l'entrejeu avec Bruno Fernandes un cran plus haut. En pointe Anthony Martial bénéficie de Jadon Sancho et Marcus Rashford dans les couloirs.

Le banc de Manchester United : Tom Heaton, Eric Bailly, Tyrell Malacia, Amad Diallo, Alex Telles, Facundo Pellistri, Aaron Wan-Bissaka, Donny van de Beek, Anthony Elanga, Ethan Laird, Tahith Chong, Hannibal Mejbri, Alejandro Garnacho, Zidane Iqbal et Charlie Savage.

14h05 | La Bangkok Century Cup 2022

Organisé à Bangkok en Thaïlande, ce match amical entre les deux clubs les plus titrés d'Angleterre revêt d'une importance pour la Terre de l'Éléphant blanc. En effet, les organisateurs ont été félicité par le Premier ministre local Prayut Chan-O'Cha pour l'aide dans la promotion du soft power thaïlandais. C'est un événement important qui attire un grand nombre de personnes, locales et étrangères. C'est notre premier événement international majeur après que le gouvernement a assoupli les mesures préventives pour empêcher la propagation de Covid-19 a d'ailleurs déclaré le porte-parole du gouvernement Thanakorn Wangboonkongchana.

14h00 | Bienvenue au Rajamangala National Stadium !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du match amical entre Manchester United (Angleterre) et Liverpool (Angleterre). Le coup d'envoi est prévu pour 15h au Rajamangala National Stadium de Bangkok en Thaïlande.