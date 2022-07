Manchester United : Marcus Rashford à la croisée des chemins

La suite après cette publicité

« Vous sentez que chaque jour, vous êtes un peu plus affûté et un peu plus en forme pour être prêt pour la saison.» Ces mots là n'ont certes, d'apparence, rien de bien extraordinaire pour les suiveurs du ballon rond. D'ordinaire en tout cas, car, cette fois, ils sortent tout droit de la bouche d'un certain Marcus Rashford (24 ans). Après avoir traversé le dernier exercice 2021-2022 tel un fantôme, ou presque (5 buts et 2 passes décisives seulement en 31 apparitions toutes compétitions confondues) avec son club formateur, l'attaquant anglais revient avec de bien meilleures intentions, alors que la situation pourrait être totalement différente pour lui.

Les derniers mois ont été tout sauf faciles pour Marcus Rashford. Pour couronner sa saison extrêmement décevante, au cours de laquelle il n'aura été titularisé qu'à 15 reprises au total par Ole Gunnar Solskjaer puis par Ralf Rangnick, le natif de Manchester n'a pas été retenu par Gareth Southgate au mois de juin pour disputer la Ligue des Nations. Le sélectionneur des Three Lions a même été jusqu'à publiquement le tancer, le mettant dans le même panier que son coéquipier en club Jadon Sancho et en expliquant simplement que « ces joueurs doivent commencer à bien jouer au club. »

Une prépa athlétique importante pour mieux rebondir

Un coup dur à encaisser, qui a toutefois peut-être servi d'électrochoc pour Marcus Rashford. Annoncé sur le départ, lui dont le contrat court jusqu'en 2023 (plus une année supplémentaire en option), il a décidé de rester pour montrer que son aventure avec MU n'est pas encore terminée. Peut-être aussi reboosté par ses fiançailles avec son amour d'enfance Lucia Loi le 25 mai dernier, le jeune homme de 24 ans est revenu de ses vacances avec une motivation supplémentaire. Là où d'autres auraient tranquillement continué de profiter de leurs jours off avant d'enchaîner avec une nouvelle saison s'annonçant particulière avec la Coupe du monde 2022 en fin d'année 2022, le n°10 des Red Devils a posté beaucoup de photos et de vidéos de lui sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on peut le voir s'entraîner durement.

Pour encore mieux s'armer face aux critiques et pouvoir y répondre de la meilleure des manières sur le terrain, il a ainsi misé sur une grosse préparation athlétique en amont de la pré-saison avec Manchester United. Physiquement, l'attaquant aux 46 capes (12 buts) avec l'Angleterre semble s'être développé et avoir gagné en muscles. C'est donc bien affuté qu'il a retrouvé le chemin de l'entraînement avec ses partenaires lundi dernier. « Nous avons retrouvé ce sentiment d'excitation et d'effervescence autour du terrain d'entraînement, et c'est vraiment positif d'aborder la pré-saison », a en ce sens lâché MR10 sur le site officiel de son club.

Une place à prendre dans le XI de Ten Hag

Sa condition physique actuelle lui sera d'une grande aide, d'autant plus que les cartes sont complètement rebattues avec l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc d'Old Trafford. Déterminé à convaincre son nouvel entraîneur, il aura un beau coup à jouer, alors que le possible départ de Cristiano Ronaldo pourrait lui ouvrir un peu plus les portes du XI titulaire de l'entraîneur batave. En attendant de savoir ce que l'avenir lui réserve, Marcus Rashford en a dévoilé un peu plus sur sa situation personnelle. « Je n'ai jamais eu autant de repos avant la pause estivale, donc c'était un peu étrange au début et j'ai dû ajuster un peu mon programme, le rendre un peu plus long, pour pouvoir arriver avec un regard positif sur tout, et comme je l'ai dit, nous sommes excités de partir en tournée maintenant », a-t-il confié, toujours auprès des médias de MU.

« Je ne pense pas avoir eu une vraie pré-saison depuis 2019, donc pour moi c'est définitivement une chose positive. J'ai l'impression que j'avais probablement besoin de ce temps pour me déconnecter un peu et le fait d'avoir ce temps m'a permis de me recentrer beaucoup plus tôt que prévu pour être honnête. Comme je l'ai dit, je me sens prêt et concentré. Quand le premier match arrive, c'est bon de savoir que vous avez fait presque six semaines d'entraînement avant. Ce sera certainement un point positif », a ainsi conclu celui qui a été décoré par la reine Elizabeth II et distingué Membre de l'ordre de l'Empire britannique (MBE). Vous l'aurez compris, c'est probablement un Marcus Rashford frais comme un gardon qui entamera la saison 2022-2023 avec Man United, avec des ambitions tout aussi élevées que son club.