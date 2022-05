Ronald Koeman revient sur son passage compliqué au Barça

Lors du congrès «AK Coaches World» organisé par le nouvel entraîneur de Grenade Aitor Karanka, l'ancien technicien du FC Barcelone Ronald Koeman est revenu sur son passage compliqué en Catalogne : «ça fait toujours mal quand on ne peut pas finir ce qu'on voulait finir, le contrat ou plus d'années. Dans mon cas, je pense que les gens qui connaissent le football, le club, qui connaissent la situation économique du Barça, pensent que pour eux j'ai fait un bon travail. Je ne parle pas d'un excellent travail, ni d'un mauvais travail. Je pense que c'était un bon travail dans une situation très compliquée pour le Barça.»

L'ex-international néerlandais (78 sélections, 14 buts) espère néanmoins son ancienne équipe, où il a évolué entre 1989 et 1995, retrouvera son prestige d'antan, tout en rappelant les efforts qu'il a dû faire pour le club : «j'espère que le Barça pourra revenir à ce qu'il était avant. Mais les gens qui savent, savent parfaitement que cela a été une situation très compliquée dans laquelle moi, en tant qu'entraîneur, j'ai tout fait pour le club et j'ai accepté des choses du club pour améliorer sa situation économique, pour laisser la stabilité économique, et accepté des choses du club pour le club, comme laisser Griezmann partir à l'Atletico Madrid. (...) Je n'ai jamais pensé à moi, j'ai toujours fait des choses pour le Barca. En fin de compte, dans le monde, vous avez des gens pour et contre vous.»