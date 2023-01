Équipe de France : Olivier Giroud lâche ses vérités sur le départ de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Plus d’un mois après la fin du Mondial 2022, l’épisode du départ de Karim Benzema, pendant le début de la compétition, est toujours au cœur de l’actualité. Un épisode qui a entaché le joli parcours des Bleus, finalistes au Qatar. Mais au fur et à mesure, les langues se délient pour évoquer les raisons mystères du départ de l’attaquant madrilène, qui avait été annoncé forfait à cause d’une blessure au quadriceps de la cuisse gauche, pendant un entraînement.

Dans un entretien à Canal + ce dimanche, Olivier Giroud est revenu sur le forfait de Karim Benzema et sur son départ soudain en pleine nuit, sans même pouvoir dire au revoir à ses coéquipiers. «Je lui ai écrit un message dès qu’il est parti, puisqu’on n’a pas pu lui dire au revoir et c’était sincère et spontané. Je lui ai dit qu’on était déçu. J’ai été déçu de le voir partir», a expliqué l’attaquant de l’AC Milan, qui a finalement été titulaire durant toute la compétition après le départ de Karim Benzema.

«Après le foot, des fois, les blessures profitent à certains. Cela m’a profité à moi, mais on ne m’a jamais vu déclarer quoi que ce soit ou dire que j’étais soulagé ou content de le voir partir. Ce sont toujours les mêmes qui essaient de chercher des problèmes dans cette équipe alors qu’il n’y en a pas», a tempéré le buteur des Bleus, qui a terminé la compétition avec quatre buts inscrits, en devenant le meilleur buteur de l’Histoire des Bleus (53 buts).

De son côté, Karim Benzema s’est montré silencieux à ce sujet, durant toute la compétition. De retour au Real Madrid, il avait été questionné à ce sujet lors de sa dernière conférence de presse. «La sélection ? Ce n’est pas le sujet de demain. Je suis désolé, je ne peux pas vous parler davantage de la France et de la Coupe du monde. Je ne vais pas répondre», avait-il expliqué avant la finale de Supercoupe d’Espagne. Aujourd’hui en retraite internationale, Karim Benzema n’a pourtant pas fini d’alimenter l’actualité de l’équipe de France.