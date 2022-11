Schalke 04 - Bayern Munich : les compositions officielles

Ce samedi, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Schalke 04 : une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato. Les Bavarois sont en grande forme, ils viennent d'enchaîner neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues. Une série qui leur a notamment permis de reprendre la tête de Bundesliga à l'Union Berlin. En face, le promu Schalke 04 est à la peine (lanterne rouge du championnat). Il ne compte que neuf petits points après 14 journées, avec déjà 30 buts encaissés.

La suite après cette publicité

À moins de deux semaines de la Coupe du Monde, Julian Nagelsmann n'a pas fait tourner et aligne une équipe presque type pour ce déplacement. En l'absence de Sadio Mané, Thomas Muller, Alphonso Davies et Matthijs de Ligt, c'est un 3-4-2-1 qui sera aligné par le technicien allemand avec Gnabry et Coman en pistons et un trident Sané - Musiala - Choupo-Moting. Côté Schalke, c'est un traditionnel 4-2-3-1 avec le buteur maison Simon Terodde en pointe.

Les compositions officielles :

Schalke 04 : Shwolow – Brunner, Yoshidia, Matriciani, Mohr – Kràl, Krauß – Karaman, Drexler, Bulter – Terodde.

Bayern Munich : Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez – Gnabry, Kimmich, Goretzka, Coman – Sané, Musiala - Choupo-Moting.