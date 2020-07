PL : Chelsea se reprend et ne fait qu'une bouchée de Watford

Pour le compte de la 33ème journée de Premier League, Chelsea accueillait Watford à Stamford Bridge. Mis sous pression par Manchester United victorieux de Bournemouth (5-2) plus tôt dans l'après-midi, les hommes de Frank Lampard devaient l'emporter pour ravir la quatrième place à United. Les Blues démarraient la rencontre en 4-3-3 avec ses trois Français Kurt Zouma, N'Golo Kanté et Olivier Giroud titulaires. De leur côté, les Hornets s'appuyaient sur un 4-2-3-1 avec Deeney en pointe. Juste avant la demi-heure de jeu, Chelsea prenait les commandes des opérations.

Giroud bien servi par Barkley dans la surface trompait Foster d'une belle frappe tendue petit filet (1-0, 28e). L'attaquant français inscrivait son cinquième but de la saison en Premier League. Juste avant la pause, Chelsea réalisait le break. Pulisic était fauché dans la surface par Capoue. L'arbitre indiquait le point de penalty. Willian ne tremblait pas et transformait la sentence (2-0, 43e). Dans le temps additionnel, Barkley bien servi par Azpilicueta ajustait Foster (3-0, 90+3). Grâce à son dix-septième succès de la saison, Chelsea reprenait le quatrième place du classement et pointait à une longueur de Leicester. De son côté, Watford va trembler jusqu'au bout...

Retrouvez le classement de la Premier League ici.