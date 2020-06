Le mercato des Girondins de Bordeaux s'annonce très compliqué

Pour la première saison pleine des Girondins de Bordeaux sous pavillon américain, il y a eu du bon, mais aussi du moins bon. Emmené par Paulo Sousa, le club au scapulaire a montré une certaine solidité, mais a parfois manqué de tranchant dans le dernier tiers adverse. Souvent proche des places européennes, Bordeaux a finalement terminé la saison douzième suite à l'arrêt du championnat pour cause de coronavirus. Un résultat loin d'être catastrophique, mais assez décevant compte tenu des ambitions annoncées en début de saison. Ne roulant pas sur l'or, le club sacré champion de France en 2020 va devoir recruter malin et se délester de plusieurs éléments.

Cela a d'ailleurs commencé avec Paul Bernardoni (23 ans) qui arrive à Angers. Prêté les deux dernières saisons à Nîmes, l'ancien Troyen va rapporter 7,5 millions d'euros à son club suite à sa vente. N'ayant jamais su s'imposer à Bordeaux, il va néanmoins permettre au club d'avoir plus de solidité financière. Car oui, la crise du coronavirus n'a pas aidé les Girondins bien au contraire. Déjà en proie à des difficultés économiques, le club marine et blanc va devoir se montrer imaginatif et surtout trouver de l'argent par les ventes afin de pouvoir enregistrer des venues. La vente d'Aurélien Tchouaméni cet hiver à Monaco contre 18 millions d'euros a également été effectuée en ce sens. D'après les informations de RMC Sport, le club souhaite vendre prioritairement François Kamano (24 ans) et Youssouf Sabaly (27 ans) puisqu'ils possèdent les plus grosses valeurs marchandes parmi les joueurs qui ne seront pas retenus en cas de belles offres.

Ce ne sont pas les seuls puisque Alexandre Mendy (26 ans), Maxime Poundjé (27 ans) et les jeunes Mickaël Nilor, Albert Lottin, Alexandre Lauray et Over Mandanda ne seront pas conservés. De son côté, Paul Baysse (32 ans) souhaite finir sa carrière à Bordeaux et finir son contrat, qui expire en juin 2021, mais le club ne compte pas sur lui. Nicolas De Préville (29 ans), Pablo (28 ans) et Vukasin Jovanovic (24 ans) en revanche sont en pleines négociations pour continuer l'aventure. Si le club va davantage s'appuyer sur son centre de formation, il va essayer plusieurs coups. À la recherche d'une sentinelle, Bordeaux aurait donc identifié Nampalys Mendy (27 ans) de Leicester. Peu utilisé (6 matches cette saison), le milieu défensif arrive en fin de contrat avec les Foxes et serait un renfort assez utile pour les Girondins. Cependant, son salaire élevé risque de poser problème. À n'en pas douter, le mercato sera très compliqué dans le sud-ouest de la France.