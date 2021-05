ASSE - OM : la réaction à chaud de Valentin Rongier

Après son match nul contre Strasbourg (1-1), l'Olympique de Marseille devait relever la tête ce dimanche à Saint-Etienne. Mais face aux Verts, les Phocéens ont montré un triste visage et se sont donc inclinés (0-1, 36e journée). Interrogé par Canal + après la rencontre, le milieu de terrain Valentin Rongier a fait part de sa déception mais pour lui, l'équipe n'a pas fait ce qu'il fallait.

«Ce n'était pas un bon match du tout, à tous les niveaux. On était moins en place que d'habitude. Après, Saint-Etienne a réussi à marquer ce premier but et dans ces matches-là, c'est souvent celui qui arrive à marquer en premier qui gagne. On n'a pas réussi à renverser la vapeur et pourtant, à la mi-temps, on a essayé de changer deux-trois choses. Il faudra continuer de voir ce qu'on a mal fait parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas bien», a lâché l'ancien Nantais.