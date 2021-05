Ligue 1 : l'ASSE prend le meilleur sur un OM décevant

Pour cette 36eme journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne recevait l’Olympique de Marseille. Un match très important pour l’OM qui avait l’occasion de prendre trois points d’avance sur Lens et de conforter un peu plus sa cinquième place, synonyme de qualification à la prochaine Ligue Europa Conférence. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli décidait d’aligner son fameux 3-5-2. Luis Henrique débutait la rencontre en tant que piston gauche. Florian Thauvin, qui vient juste de s’engager avec les Tigres de Monterrey, était bien titulaire sur le front de l’attaque. De son côté, Claude Puel proposait un onze plutôt séduisant avec une ligne d’attaque composée de Bouanga, Khazri, Nordin et Abi.

Dans cette première période, et comme souvent, les hommes de Jorge Sampaoli ont subi une bonne partie. La mobilité et les nombreuses courses de Wahbi Khazri posaient pas mal de soucis à Balerdi et consorts. Le Tunisien se procurait d’ailleurs plusieurs occasions (8e, 18e) dont un face-à-face bien négocié par Steve Mandanda (19e). Après avoir fait le dos rond pendant près de 30 minutes, les Marseillais finissaient enfin par sortir de leur camp et a parfaitement profité des espaces entre les lignes. Florian Thauvin ne passait pas loin de l’ouverture du score après un coup-franc bien frappé (29e). Finalement, ce sera la seule occasion olympienne de la première mi-temps. Les Stéphanois reprenaient vite le contrôle du ballon et finissaient logiquement par ouvrir le score. Khazri, encore lui, trouvait Nordin miraculeusement après une intervention totalement ratée. L’ailier ne se faisait pas prier et trompait Mandanda (1-0, 43e).

Marseille rate encore le coche

Il fallait faire mieux du côté de Marseille pour espérer renverser le match et faire un résultat qui pouvait quasiment assurer une place européenne. Dans l’intention et les ambitions, ce deuxième acte aura été largement meilleur. Dimitri Payet venait d’ailleurs illustrer la bonne période marseillaise. Le milieu offensif de 34 ans se procurait plusieurs grosses occasions dont un magnifique coup-franc qui venait s’écraser sur le montant gauche de Etienne Green (55e). Discret dans cette rencontre, Milik n’était pas loin non plus de profiter d’un cafouillage dans la défense stéphanoise après une remise de Thauvin (55e). Quelques minutes plus tard, c’était au tour de Luis Henrique de se montrer dangereux. Il décidait de frapper en angle fermé, mais sa frappe était repoussée par un Green toujours plus vigilant.

Le très jeune gardien stéphanois livrait une prestation pleine de sécurité et de sérénité en témoigne ses bonnes interventions devant Milik (68e), Payet (77e) ou encore Benedetto (83e). De quoi décourager un peu plus les attaquants marseillais qui semblaient de plus en plus résigner au fil du match. À force de se découvrir pour revenir au score, les Marseillais laissaient aussi des espaces. Des espaces qui profitaient à la vitesse de Bouanga et Hamouma. Les deux attaquants butaient coup sur coup sur un Mandanda solide (83e, 84e). Le score ne bougera pas jusqu’à la fin du match. Jorge Sampaoli connaît sa deuxième défaite sous les couleurs de l’OM. Les Marseillais ratent une belle occasion d’assurer une place européenne. De son côté, Saint-Etienne confirme sa forme du moment.

