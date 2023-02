CdM des Clubs : Al Ahly élimine Seattle et affrontera le Real Madrid !

Suite des quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs ce samedi. Après l’élimination du Wydad Casablanca, à domicile, face à Al Hilal, il n’y avait l’autre quart de finale qui opposait le club égyptien d’Al Ahly au club de MLS Seattle Sounders. Le vainqueur de ce match devait se coltiner en demi-finale le grand favori de la compétition : le Real Madrid.

Dans un match assez équilibré, aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence. Les 22 acteurs manquaient cruellement de précision dans le dernier geste et on filait doucement vers une prolongation. Mais c’était sans compter sur le milieu égyptien Afsha qui offrait la victoire à son équipe dans les derniers instants (89e). Un but décisif qui permettait à Al Ahly de s’en aller vers les demi-finales et un prestigieux match face au Real Madrid. Rendez-vous le 8 février.

