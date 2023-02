CdM des Clubs : le Wydad AC éliminé aux tirs au but par Al-Hilal

Début des quarts de finale de la Coupe du monde des Clubs de la FIFA 2022 au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Le Wydad AC, champion du Maroc en titre et vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF, affrontait les Saoudiens d’Al-Hilal, qui ont remporté la C1 de la Confédération Asiatique de Football. Et dans un antre rbati colonisé par les ultras et supporters de la formation de Casablanca, le WACLes hommes de Mehdi Nafti débutaient parfaitement la rencontre en s’offrant plusieurs occasions, notamment de loin, mais ne trouvaient pas le cadre adverse, bien protégé par Abdullah Al Mouaiouf.

Finalement, la faille était trouvée par Ayoub El Amloud dans la foulée du retour des vestiaires (1-0, 52e). Mais après un rouge écopé par Yahya Jabrane (90+1e), Mohamed Kanno remettait les deux équipes à égalité sur penalty dans le temps additionnel (1-1, 90+4e). Le buteur saoudien était expulsé à son tour en début de prolongation après un deuxième avertissement (94e). Le score ne changeait plus pendant les 30 minutes supplémentaires, obligeant les deux formations à s’affronter lors d’une séance de tirs au but. Une échéance remportée par les hommes en bleu (1-1, 5 t.a.b. à 3), profitant du raté de Yahya Attiatallah, qui avait failli rejoindre Montpellier cet hiver.

