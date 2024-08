Fais le mercato estival idéal de l’OM !

Comme vous avez pu le voir depuis le début du mois de juillet, Foot Mercato vous propose un tout nouvel outil développé par nos soins, qui va vous permettre de faire votre onze idéal pour le mercato dans les 5 grands championnats européens et bien évidemment en Ligue 1. Vous avez été plus de 120 000 à vous prêter au jeu ! Pourquoi pas vous ?

Etant donné le mercato XXL que Medhi Benatia et Pablo Longoria sont en train de concocter à Marseille avec les arrivées déjà bouclées de Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Valentin Carboni et Elye Wahi notamment, proposez-nous le mercato idéal du club phocéen en l’agrémentant de petites touches sexy. Pour rappel, les recrues officielles de l’été sont déjà intégrées dans l’effectif de l’OM. Vous disposez de 15 M€ de budget transfert (pour être cohérent en fin de mercato) et vous pouvez vendre 5 indésirables (de quoi obtenir une belle somme pour recruter).

Fais le mercato idéal de ton club

Ce que vous devez savoir :