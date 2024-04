Clermont : tensions entre joueurs et supporters à la fin du match

À la pause, Clermont menait au score grâce à un pénalty de Muhammed Cham. Mais les Clermontois ont subi l’égalisation des Montpelliérains (1-1) avec Tanguy Coulibaly qui a marqué son premier but avec le MHSC. Une nouvelle défaite pour Clermont, la 15e de la saison, qui stoppe leur série de deux matchs sans défaite. Avec ce match, les Clermontois ont loupé une opportunité de se relancer dans la course au maintien et ont désormais quatre points de retards sur le barragiste. Une position qui tend les supporters du club. À la fin de la partie, les joueurs ont été pris à partie.

Le public du Stade Gabriel-Montpied a voulu montrer leur mécontentement auprès de leurs joueurs. Le gardien Mory Diaw ou le milieu de terrain Yohann Magnin en ont pris pour leur grade. Des discussions qui ne semblent pas avoir calmé les ardeurs clermontoises. Il reste désormais cinq rencontres pour les derniers de Ligue 1 pour espérer pouvoir se maintenir.