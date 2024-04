L1 : Clermont accroché par Montpellier

Une 29e journée de Ligue 1 aux saveurs de lutte pour le maintien. Tandis que le FC Nantes a réalisé une excellente opération en s’imposant sur le fil au Havre plus tôt dans la journée, Clermont était attendu au tournant face à Montpellier, ce dimanche. Comptant s’appuyer sur son exploit au Parc des Princes le week-end dernier, le club auvergnat entendait faire chuter une formation héraultaise forte de trois victoires sur ses quatre derniers matchs de championnat. Dominé au cours de la première demi-heure, le CF63 a profité obtenu par Borges et transformé par Cham pour faire la course en tête (1-0, 45e+4).

Classement Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Montpellier 33 29 -5 8 10 11 36 41 18 Clermont 22 29 -27 4 10 15 21 48

Surpris avant la pause, Montpellier a retrouvé des couleurs au retour des vestiaires contre le cours du jeu. Alors que Clermont semblait maîtriser son avantage, le MHSC a fait preuve de réussite pour égaliser grâce à Coulibaly, à l’affût sur un centre de Tchato (1-1, 56e). Déterminé à mieux finir, Clermont a poussé sans parvenir à forcer une seconde fois le verrou montpelliérain. Avec ce résultat nul, les Clermontois peuvent nourrir des regrets. De son côté, Montpellier reste à la 13e place.