PL : Everton cartonne Newcastle

Dans le cadre de la 15e journée de Premier League, Newcastle, qui jouera son avenir en Ligue des Champions en milieu de semaine prochaine, se déplaçait sur la pelouse d’Everton, ce jeudi soir. Face aux Toffees, 18es au coup d’envoi et en grand danger, les Magpies espéraient enchaîner un troisième succès de rang en championnat pour revenir à une petite longueur du top 4. Maître des débats dans la possession, Newcastle se voyait cependant largement bousculé par la formation entraînée par Sean Dyche mais profitait du manque de réalisme des locaux pour rester au contact (2 tirs cadrés par Everton sur 13 tentatives au cours du premier acte).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Newcastle 26 15 15 8 2 5 32 17 17 Everton 10 15 -2 6 2 7 18 20

Au retour des vestiaires, Newcastle revenait avec de toutes autres intentions offensives mais les Toons ne parvenaient cependant pas à tromper la vigilance de Jordan Pickford. Plus menaçants face au but adverse, les visiteurs allaient pourtant se surprendre en fin de rencontre. Premier héros du soir, Dwight McNeil se jouait de Martin Dubravka pour donner l’avantage aux siens (1-0, 79e). Dans la foulée, Abdoulaye Doucouré assommait les Magpies (2-0, 86e) et sécurisait ainsi le succès des Toffees avant que Beto, tout juste entré en jeu, ne participe à la fête (3-0, 90+6e). Avec ce résultat (3-0), Newcastle reste 7e. Everton remonte au 17e rang et sort donc de la zone rouge.