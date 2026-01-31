BL : le Bayern tenu en échec par Hambourg

Après son premier revers de la saison en championnat contre Augsbourg (1-2) et son succès renversant à Eindhoven en C1 cette semaine, le Bayern Munich (1er) se déplaçait à Hambourg (16e) pour le compte de la 20e journée de Bundesliga. Une rencontre durant laquelle Manuel Neuer effectuait son retour dans le XI de départ, après deux matchs sur le banc. Titulaire et buteur face au PSV, Jamal Musiala débutait sur le banc. Face à une formation hambourgeoise valeureuse, les champions d’Allemagne en titre ont démarré fort cette renconte en multipliant les assauts sur le but de Daniel Heueur Fernandes. Kimmich trouvait même la barre transversale (28e)… deux minutes avant que le HSV n’ouvre le score sur penalty grâce à Fabio Vieira (34e, 1-0). Pas de quoi faire frémir les Bavarois qui ont recollé au score avant la mi-temps, grâce à Harry Kane (42e, 1-1).

En seconde période, il n’a fallu que 46 secondes aux Munichois pour passer devant, grâce à Olise qui servait parfaitement Diaz (46e, 1-2). Mais sept minutes après, Luka Vuskovic plaçait une tête imparable pour Neuer pour remettre les deux formations à égalité (53e, 2-2). Malgré une deuxième mi-temps animée, Hambourg et le Bayern se sont quittés sur ce 2-2. Le Bayern enchaîne une deuxième contre-performance consécutive en championnat, mais reste leader avec une confortable avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund. Hambourg est 13e.