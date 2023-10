Le FC Barcelone veut voler une pépite de Chelsea

La suite après cette publicité

L’été sera chaud pour le FC Barcelone qui a déjà identifié ses besoins pour cet été. Les Catalans ont fixé leurs objectifs sur un attaquant de côté, un milieu défensif et deux latéraux. Alors que João Cancelo apporte satisfaction pour le moment côté droit, un renfort sur le flanc gauche ne serait pas du luxe. Le jeune Alejandro Baldé (19 ans) montre de belles choses, mais derrière sa doublure Marcos Alonso ne convainc pas. L’ancien de Chelsea qui n’a fait que 4 apparitions cette saison arrive d’ailleurs en fin de contrat en juin 2024.

Pour le remplacer, les Blaugranas pourraient d’ailleurs prospecter du côté des Blues. Récemment appelé en sélection avec les Pays-Bas pour la première fois de sa carrière et auteur de quelques apparitions intéressantes avec les Blues (8 matches), le jeune Ian Maatsen a tapé dans l’œil du FC Barcelone. C’est en tout cas ce que déclare le quotidien catalan Sport. Arrivant en fin de contrat à l’issue de la saison, le natif de Vlaardingen n’a pas encore prolongé avec Chelsea et son avenir reste très ouvert.

Le FC Barcelone attendra janvier

Le FC Barcelone aimerait donc en profiter pour essayer de rapatrier un joueur polyvalent et capable de jouer sur toute l’aile gauche. Pour le moment, rien ne presse pour le FC Barcelone qui devrait attendre janvier afin de placer ses pions puisque la situation devrait être plus claire à ce moment-là. Le plan B des Catalans est le jeune Alex Valle actuellement prêté à Levante même si la possibilité de prolonger Marcos Alonso n’est pas écartée. En attendant, Chelsea a l’avantage et tente de prolonger le joueur.

Le FC Barcelone garde en tout cas un œil sur Ian Maatsen et ce depuis quelques saisons désormais. L’an dernier, le jeune Néerlandais avait crevé l’écran en Championship du côté de Burnley. Sous les ordres de Vincent Kompany, il a disputé 42 matches pour 4 buts et 6 offrandes, preuve d’un apport offensif considérable malgré un poste reculé. Désormais à Chelsea, il a surtout évolué un cran plus haut et a même été positionné côté droit et en tant que milieu offensif. Un joueur polyvalent donc, que le FC Barcelone apprécie particulièrement.