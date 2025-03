Real Madrid : un premier départ se précise

Trent Alexander-Arnold se rapproche de Madrid. En effet, le latéral droit anglais a dit oui aux Merengues. Il reste encore d’ultimes détails à régler, mais l’opération est en excellente voie. Mais son arrivée prochaine dans la capitale ibérique va certainement faire une première victime : Lucas Vazquez. Selon Relevo, l’ailier reconverti en latéral droit pourrait faire les frais de ce transfert et du retour de Dani Carvajal, actuellement blessé. Les Merengues seront pourvus à son poste.

Relevo précise que le Real Madrid a de sérieux doutes concernant son avenir et que la tendance est à un départ, d’autant qu’il sera en fin de contrat en juin prochain. Comme le veut la tradition, les joueurs âgés de plus de 30 ans prolongent année après année. Vazquez, 33 ans, n’a rien exclu par rapport à la suite de sa carrière. «Je n’ai que l’embarras du choix. Continuer, ne pas continuer, aller voir ailleurs ou arrêter. Je me sens bien. Je vis une belle période, et je veux juste profiter de cette saison. Je vis un rêve, je joue pour le club de ma vie, et j’espère pouvoir continuer à accumuler les succès», a-t-il avoué il y a quelques semaines. Il reste à savoir si l’Espagnol continuera à Madrid ou ailleurs.