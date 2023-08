Wolverhampton : Julen Lopetegui va quitter le banc des Wolves

Une nouvelle saison de Premier League s’est achevée il y a quelques mois. Et comme d’habitude, pour la cinquième saison consécutive depuis sa remontée en 2018, Wolverhampton finit entre la 7e et la 13e place. Abonné au ventre mou, les Wolves stagnent alors qu’ils étaient au bord de l’Europe entre 2018 et 2020. Désireux de revenir dans ces eaux-là, les pensionnaires du Molineux Stadium vont se débarrasser de Julen Lopetegui. Une décision qui ne dérangerait vraiment pas l’ancien entraîneur du Real Madrid et de Séville, qui avait d’ailleurs critiqué ses dirigeants pour ne pas avoir mis de moyens sur le marché des transferts après avoir perdu plusieurs cadres dont Ruben Neves.

La suite après cette publicité

Selon Sky Sports, les deux parties travailleraient actuellement autour d’une résiliation mutuelle du coach espagnol, arrivé en novembre dernier de l’autre côté de la Manche. Le média anglais ajoute que la piste étudiée pour le remplacer mène à Gary O’Neil. L’ancien coach de Bournemouth, sans club depuis juin, a permis aux Cherries de se maintenir malgré des moyens limités et une situation au classement qui était compliquée. Une expérience qui intéresse les dirigeants de Wolverhampton, en proie à des difficultés financières et peu ambitieux cette saison.