FC Barcelone : Xavi a ciblé sa nouvelle grande priorité pour le mercato hivernal

Quatrième de Liga à sept points du Real Madrid, leader, le FC Barcelone va tenter de combler son retard lors de la seconde partie de saison. Pour ce faire, les dirigeants catalans comptent bien profiter du mercato hivernal pour effectuer quelques ajustements. Ainsi, si Vitor Roque devrait arriver dans les prochaines heures du côté de Barcelone, les Culers ont d’ores et déjà ciblé une nouvelle piste prioritaire pour cet hiver. Avec la blessure de Gavi et les difficultés rencontrées par Xavi dans l’entrejeu, Aleix Garcia (26 ans) serait ainsi visé comme le rapporte Sport.

Impressionnant sous les couleurs de Gérone, surprenant deuxième du championnat espagnol, le milieu de terrain espagnol, auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues, n’a d’ailleurs jamais caché son intention de rejoindre le Barça. Lors d’une récente interview accordée à Movistar+, le natif d’Ulldecona avait, en effet, eu la maladresse de déclarer sa flamme au rival catalan. De quoi semer la zizanie dans le vestiaire des Blanquivermells et agacer fortement les supporters. Interrogé au sujet de cette sortie polémique, son entraîneur, Michel, avait rapidement tenté de désamorcer la bombe lancée par son protégé.

«Aleix Garcia a fait une erreur et c’est tout. Je me souviens de beaucoup de choses quand je jouais dans les catégories inférieures du Rayo Vallecano, des matchs à Vallecas contre Madrid et il y avait plus de gens qui célébraient les buts de Madrid que ceux du Rayo. J’espère qu’à Gérone, les gens ne sont que des fans de Gérone, c’est mon message aux fans. Nous avons besoin de personnes qui sont à 100% Gérone», confiait le technicien espagnol. Pour autant, ces propos n’ont pas calmé la rumeur et les Blaugranas chercheraient désormais une formule pour s’offrir le droitier d’1m73.

Apprécié par Xavi, Aleix Garcia dispose d’une clause libératoire estimée à 20 millions d’euros, ce qui laisse peu de marge de manœuvre au Barça, qui a déjà dépensé 30 millions d’euros. Dès lors, Oriol Romeu, en difficulté avec le FCB et pisté par Getafe, ou Pablo Torre pourraient servir de monnaie d’échange pour faire baisser la note. Le quotidien espagnol précise, à ce titre, que l’option de Pablo Torre semble, elle, plus compliquée car le milieu de terrain cantabrique est prêté à Gérone, mais sans aucune option d’achat et que les Culers misent toujours sur lui pour le futur. Affaire à suivre…