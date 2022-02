Liga : le Barça arrache le nul dans les dernières secondes face à l'Espanyol

Après son succès lors de la dernière journée face à l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de l'Espanyol pour le derby catalan. Un derby sans Dani Alves suspendu lors de la dernière journée, ni Pierre-Emerick Aubameyang, sur le banc au coup d'envoi. C'est Adama Traoré et Ferran Torres qui occupaient le front de l'attaque pour ce match avec le jeune Gavi. Côté Espanyol, l'ancien de l'OL Sergi Darder était aussi présent au milieu de terrain tout comme l'homme en forme Raul De Tomas.

Le match démarrait de la meilleure des manières pour les Blaugranas qui trouvaient la faille dès la 2eme minute de jeu. Sur leur première offensive, Jordi Alba trouvait d'un joli centre, Pedri était seul au deuxième poteau pour reprendre le ballon du bout du pied. Surpris d'entrée, les hommes de Vicente Moreno ne s'écroulaient pas pour autant et essayaient de revenir dans la partie. Et c'est même logiquement, qu'à force de pousser, la bande à Sergi Darder égalisait. L'ancien Lyonnais envoyait une merveille de frappe enroulée dans la lucarne d'un Ter Stegen impuissant (1-1, 40e). Il en profitait d'ailleurs pour chambrer les Barcelonais avec la célébration iconique de Cristiano Ronaldo : "SIUUUUU".

Le Barça arrache le nul

Au retour des vestiaires, le Barça, emmené par un Adama Traoré très en jambes comme depuis son arrivée en Catalogne, avait toujours du mal à se montrer dangereux surtout, Ferran Torres qui semblait en difficulté à la pointe de l'attaque. Les Catalans avaient d'ailleurs perdu Araujo sur blessure à la mi-temps. Gavi était un peu plus efficace et tranchant. Il pensait même donner l'avantage aux siens après un cafouillage dans la défense adverse mais son but était annulé pour une position de hors-jeu (56e). Xavi décidait après ça de lancer Aubameyang pour tenter de reprendre l'avantage au score.

Mais Darder et surtout Raul De Tomas continuaient de poser problème aux Barcelonais. L'ex-Gone envoyait d'ailleurs une merveille de passe pour RDT qui finissait sans trembler face à Ter Stegen (2-1, 64e). Un but qui permettait à l'Espanyol de renverser le match et à De Tomas de marquer lors de ses cinq derniers matchs de Liga. Mené au score, Xavi faisait rentrer Ousmane Dembélé. Le Français, écarté depuis plus d'un mois pour avoir refusé de prolonger, faisait son grand retour avec le Barça. Mais son entrée, bien qu'intéressante, ne changeait pas grand-chose. Symbole d'une nervosité évidente, Gerard Piqué était exclu en fin de match tout comme Nicolas Melamed. Mais en toute fin de match dans les dernières secondes, Luuk De Jong arrachait l'égalisation d'une tête (2-2, 90e+7). Le Barça gratte donc le nul mais fait une mauvaise opération puisqu'il rate l'occasion de se rapprocher considérablement du podium. L'Espanyol reste à la 13eme place.