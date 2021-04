Super League Européenne : les 12 clubs vont toucher un incroyable jackpot

Douze des plus grands clubs d’Europe viennent donc d’officialiser la création e la Super League Européenne. Une nouvelle compétition qui est censée voir le jour cet été, en attendant bien entendu la réaction de l’UEFA. Et si tous ces clubs ont accepté de se lancer dans cette aventure, c’est parce qu’elle est bien plus rémunératrice que la traditionnelle Ligue des Champions. Ces douze formations vont en effet toucher pas moins de 3,5 milliards d’euros !

« Le nouveau concours sera construit avec des critères de durabilité financière, puisque tous les clubs fondateurs s'engagent à adopter un cadre de dépenses. En échange de leur engagement, les clubs fondateurs recevront collectivement un paiement unique de 3,5 milliards d'euros dédié uniquement à la réalisation de plans d'investissement dans les infrastructures et à la compensation de l'impact de la pandémie COVID », indique le communiqué.