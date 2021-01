PSG : Neymar remercie Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Lors de la victoire facile face à Montpellier (4-0), Neymar en a profité pour disputer son 100ème match sous les couleurs parisiennes. Un cap qu’il a pu savourer en inscrivant son 81ème but. La star brésilienne ne pouvait pas rêver mieux pour sa centième avec le club de la capitale. Une large victoire et un but pour le joueur de 28 ans arrivé au club en 2017.

« Je suis très content, très heureux d’avoir pu disputer mon 100eme match avec le maillot parisien sur les épaules. (…) Je veux continuer à faire plus, marquer encore et aider encore plus mes coéquipiers » a ainsi déclaré Neymar sur le site du club. Au-delà de son but, l’ancien du Barca n’a pas manqué de remercier son ami Mbappé qui connaissait jusqu’à ce vendredi une période compliquée. « Je remercie d’ailleurs Kylian pour la passe décisive. C’était important aussi pour lui de marquer et de retrouver la confiance. » Un petit message qui devrait faire plaisir à son coéquipier.