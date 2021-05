Ligue Europa : mauvaise nouvelle pour Manchester United

C'est une bien mauvaise nouvelle qui se profile pour Manchester United. Harry Maguire, le capitaine des Red Devils et véritable patron de la défense mancunienne, n'a pas pris part au dernier entraînement collectif avant la finale de la Ligue Europa contre Villarreal (mercredi, 21h), comme relayé par Sky Sports.

La suite après cette publicité

Le défenseur des Three Lions, appelé par Gareth Southgate pour l'Euro 2020, a bel et bien fait le déplacement avec le groupe convoqué par Ole Gunnar Solskjaer à Gdansk (Pologne). Le manager norvégien de MU avait d'ailleurs expliqué, peu de temps avant en conférence de presse, qu'Harry Maguire essaierait de se joindre au reste de l'équipe, au moins pour un petit moment, lors de l'entraînement de veille de match. Il n'en est rien et l'ancien joueur de Leicester se dirige donc vers un forfait en finale de C3, lui qui a manqué les 4 derniers matchs de Manchester United en raison d'une blessure à la cheville.