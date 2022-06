Targett reste à Newcastle !

Arrivé en janvier d'Aston Villa sous forme de prêt, Matt Targett va rester chez les Magpies. Ces derniers viennent d'annoncer la signature d'un contrat de 4 ans du joueur de 26 ans. Il a coûté environ 15 millions d'euros ua club du nord-est de l'Angleterre.

La suite après cette publicité

Il a disputé 16 rencontres de championnat avec Newcastle depuis son arrivée, devenant l'un des meilleurs joueurs de couloir droit de la ligue assez rapidement.

✍️ #NUFC are delighted to announce the permanent signing of Matt Targett on a four-year deal.



Welcome back, @Mattytargett! 🙌